外媒公開「用剩的」飯店肥皂回收、再製的過程，包括清除上頭的毛髮，加熱、漂白、消毒，再重新塑形。儘管初衷充滿美意，不過許多網友不買單，直呼噁心，無法擺脫「再生肥皂」曾經沾染陌生人毛髮的印象，有網友評論以後都要把飯店肥皂帶回家，也有人表示以後旅遊都要自己帶肥皂，不過後者似乎會錯意，因為再生肥皂不會再送回飯店使用，而是捐贈到偏遠地區。

外媒公開「用剩的」飯店肥皂回收、再製的過程。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《紐約郵報》（New York Post）、澳洲新聞網「News.com.au」報導，美國科學促進會（AAAS）旗下網站「科學圈內人」（Science Insider）日前公開佛州回收工廠「Clean the World」回收合作飯店用剩肥皂、再製的影片，畫面顯示，工作人員將一包一包飯店寄來的二手肥皂倒進輸送帶，讓機器清除掉肥皂上的髒污及毛髮，接著機器將不同形狀的肥皂切割成統一大小的麵條狀，後續將這些麵條肥皂浸泡在水中，並加熱、漂白7至8分鐘進行消毒，之後重新塑形，並切割成一般市售的肥皂大小即完成。

「科學圈內人」在影片中表示，全球數千個飯店每周丟棄數百萬個用過的肥皂，但它們實際上不必進入垃圾桶。

「科學圈內人」將影片公布在TikTok短影音平台上，近一個月來已吸引超過2200萬人次觀看。

回收、再製二手肥皂原本是美事一樁，不過許多網友對回收過程大吃一驚，仍舊無法接受，有人質疑：「髒汙和毛髮真的清掉了？我不想要任何碰過別人髒汙或毛髮的東西。」

This is how used Hilton Hotel soaps get recycled pic.twitter.com/WtE4s8CIsI — Insider Business (@BusinessInsider) June 30, 2023

也有網友表示，「以後把一些飯店肥皂帶走時不用覺得愧疚了」，這則留言獲得上萬人按讚。

imo - it's both genius and creepy but I've always taken my own soap just because so this doesn't affect me. :)https://t.co/aW7PFdt3o8 via @nypost — Sue Just Trying To Matter in Makeup/Faded Blujeans (@MakeupFaded) July 4, 2023

另外也有一派網友強調旅行時都「自己帶肥皂」，或是只用洗手乳。不過這派網友似乎會錯意，因為「Clean the World」不會把再生肥皂送回飯店重新使用，他們的宗旨是將再生肥皂送到全球各地肺炎和霍亂死亡率高的區域，加強當地家庭的衛生。