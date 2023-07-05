烏克蘭國防部副部長漢娜‧馬里亞爾(Hanna Maliar)在7月3日的聲明表示，夏季攻勢開始以來，在巴赫姆特(Bakhumt)以南的克利斯齊夫卡(Klishchiivka)取得最大進展，穿過重要的運河，重新收復部分巴赫姆特城區，那是克里姆林宮花了近六個月時間才奪取的地方。陸軍總司令瑟爾斯基 (Oleksandr Syrsky) 上將也親自前往視查。

基輔郵報(KyivPost)報導，烏克蘭武裝部隊(AFU)在社交媒體的貼文稱，裝甲車已越過具有重要戰術意義的北頓內次運河(Siviersky Donets canal)，到達巴赫姆特以南，甚至在其中一個戰線，步兵巡邏隊已滲透到該市的建築區，在此過程中俘獲了俄羅斯士兵，繳獲他們的武器、彈藥，這支突擊隊已經推進了一公里。

烏克蘭陸軍司令瑟爾斯基上將在星期一視察前線附近的陣地，他說：「敵軍試圖奪回巴赫姆特以西的恰西夫亞爾(Chasiv Yar)，但沒有成功。現在我軍正在堅守陣地，鞏固已收復的地區。」

他也提到瓦格納部隊(Wagner group)已不在巴赫姆特，對烏克蘭是個有利條件，相比於瓦格納部隊，俄羅斯正規軍的作戰決心比較差，現在的俄軍是個大雜燴，包括專業空降步兵和訓練不足的預備隊。

謝爾斯基說，收復巴赫姆特部隊包括第3突擊旅、第22和第28機械化步兵旅，以及第80空中突擊旅；他們其後是第 17 坦克旅的M109榴砲，為這些先鋒部隊提供關鍵的火力打擊。

第22旅是新組建的旅，由北約教官訓練，以及北約重型武器；第28旅和第80旅、客是歷史悠久的部隊，自2014年就在烏東與俄軍作戰；第 3 師和第 17 師則是2月24日戰爭爆發時的基輔防衛部隊，他們在過去一年累積了重要的實戰經驗。

在扎波羅熱南部戰線，烏克蘭反攻部隊多是新組裝甲旅，配備了包括德國豹2坦克(Leopard 2)、法國AMX-10火力偵察車，和美國M2布萊德雷步兵戰車(M2 Bradley IVF)、M1126史崔克輪式運兵車(Stryker vehicle)。

儘管基輔對在南部取得突破持樂觀態度，但是扎波羅熱地區作戰的部隊，遭遇大量的地雷陣，進展速度比在巴赫姆特地區來的慢。