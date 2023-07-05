53歲日本全能女神工藤靜香暌違30年，將於9月2日登寶島開唱，今（5日）提前2個月來台舉辦記者會暖身，她開心表示「中午在機場開始就受到非常溫暖的歡迎，真的很開心，相信也有很多粉絲等待著我，能夠這樣再度來到台灣開唱，是我最感到幸福的一件事情」，並稱自己之前出國玩，遇到5、6位粉絲找她合照，發現都是台灣人，「有年輕、也有年長的，不知道為何跟台灣特別有緣，所以這次確定台灣場的時候真的非常開心」。

工藤靜香表示，因為30年前有來台灣辦過演唱會，所以這次除了多首代表作外，也會帶來當年演唱過的歌曲，「雖然詮釋的方式跟30年前不一樣，但每首歌都會賣力演唱」。而她2019年曾陪女兒木村光希一起來拍廣告，當時他步出機場後打算直接上車，沒想到迎接的粉絲眾多，直接在松山機場開起小型簽名會，她今天也表示「當時是以經紀人、後台工作人員的身分，但有很多粉絲衝過來， 讓保安不知道要管哪一邊非常忙碌」。

工藤靜香見翻糖蛋糕開心合影。（圖／陳俊吉攝）

工藤靜香與粉絲合照。（陳俊吉攝）

工藤靜香也分享，有位粉絲每次去東京看她的演唱會時，都會帶牛軋糖當作伴手禮送她，「我最喜歡甜食了，有很多口味我非常喜歡，這次一定會買很多回去，非常期待，也非常開心」，台北也是她今年唯一的海外場。記者會最後，主辦方也特別為愛甜食的工藤靜香準備了「翻糖蛋糕」，工藤靜香看到後直呼感動，還主動蹲下30秒和蛋糕合照，態度相當親民，並開心表示，希望9月的演唱會能夠再看到大家，也祝福大家身體健康、平安。