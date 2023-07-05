國際原子能機構昨天發布了福島核污染水處置的綜合評估報告，日本政府最快今年8月啟動核污染水排海進程，對此，中國外交部發言人汪文斌今表示，關於國際原子能機構昨天發布的報告，中國外交部、國家原子能機構、國家核安全局均已闡明中方嚴正立場。中方立場以科學為依據，以事實為準繩。再次強調機構報告不能成為日方排海的護身符和通行證。

他稱，第一，報告證明不了日方排海計劃的正當性。日方單方面決定將核污染水排海，實質是將自身成本和風險最低化，讓全世界承擔本可避免的核污染風險。報告明確指出，機構既沒有建議日方采用排海方案，也沒有為日方排海方案背書。

第二，報告賦予不了日方排海計劃合法性。日方向太平洋排放核污染水，涉嫌違反《聯合國海洋法公約》、《倫敦清廢公約》等國際法義務。日方既然自稱遵守國際法、國際規則，就應該給國際社會一個交代。

第三，報告保證不了日方排海計劃安全性。日方核污染水凈化裝置的有效性和長期可靠性沒有經過第三方認證，沒有證明核污染水數據的真實準確性，也沒有論證核污染水中的放射性核素通過生物富集效應對食品安全和人類健康的長期影響。

第四，報告保障不了監測安排的有效性。日本東京電力公司多次隱瞞篡改核污染水數據，機構計劃設立的監測安排不包括獨立採樣，將東京電力公司數據和資訊當做監測依據，這種做法不可取。事實證明，報告沒有平息日本國內外反對排海的強烈呼聲。根據日本最新民調，有四成民眾反對排海。《韓國日報》和日本《讀賣新聞》的聯合調查顯示，八成以上的韓國民眾不讚成日方排海。太平洋島國、菲律賓、印尼、南非、秘魯等國的專家和民眾紛紛發聲抗議，中國百姓更是高度關切。中國政府有關部門將加強海洋環境監測，強化海產品等進口的檢驗檢疫，確保公眾健康和食品安全。

汪文斌強調，日本福島核污染水排海關乎重大國際公共利益，不容含糊、不容閃失。中方敦促日方尊重科學，尊重事實，不要企圖將機構報告當做啟動排海的擋箭牌，忠實履行國際道義責任和國際法義務，停止強推核污染水排海計劃，以負責任方式處置核污染水。