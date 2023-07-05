不少人的夢想是想創業當老闆，但創業卻存在許多風險，就算付出了時間與努力也不一定能成功，《旺好運》運勢專欄指出，生肖屬虎、龍、猴、雞、狗容易創業成功，其中生肖猴聰明伶俐，且思想前衛，絕不輕易放過創業機會，也懂得如何開創各種商機。

▍生肖虎

生肖虎事業心強，做事有魄力，對身邊的商機敏感，在企劃與執行方面的能力都很強，一旦鎖定目標就會勇往直前，只要不過於衝動，做事穩紮穩打，想要創業成功不是夢。

▍生肖龍

生肖龍魅力強，才華洋溢，就算在一般行業中也容易爬到高階位置，若在累積了自己的經歷與人脈後，可憑著自信與獨到的眼光，有望創業成功。

▍生肖猴

生肖猴腦袋聰明、反應靈敏、思想前衛，精明能幹的個性不會放過創業的機會，也很會開創各種商機，建議創業路上需持之以恆，不可過於衝動，就能站穩腳步。

▍生肖雞

生肖雞個性堅毅，也絕不會安於現狀，只要有任何機會都會努力存下創業基金，為日後打拚做鋪路，若在創業過程中，多培養人際溝通技巧，就有很大的機會能創業成功。

▍生肖狗

生肖狗擁有領導者魄力，很適合當老闆，但他們需要在年輕時多累積各種經驗，並堅持到底，即使遇到挫折也不輕易放棄，遲早能在創業道路上闖出一片天。