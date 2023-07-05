德微今下午舉行重大訊息記者會，宣布公司董事會決議通過現金併購達爾國際公司基隆分公司所分割之晶圓製造業務，德微預計以不高於8億元之「暫定價格」自行或由新設全資之子公司取得上述基隆分公司所分割晶圈製造業務之機器設備、存貨、品、應收帳款及扣應付帳款。

張恩傑表示，達爾國際公司基隆分公司為專業晶圓製造工廠，其所生產之產品獲得世界一線廠認證與使用、更是汽車電子與AI伺服運算器內不可或缺關鍵晶圓產品，基隆廠的技術領先亞昕很多，藉由此次併購分割務，將可透過基隆分公司現有生產技術，將德微產品推至更廣泛之國際化與多元化之應用範疇，併購後綜效對德微具有加乘效果。

達爾集團全球營運長虞凱行表示，達爾集團進行任何併購案，一定先考慮綜效，我們一直把德微當成重要的戰略夥伴，10多年來合作，德微從封裝代工廠升級到晶圓代工，現在更進入汽車電子等領域，就產品來看，基隆晶圓廠有TVS等分離元件是亞昕沒有的，在工廠方面，德微合併基隆晶圓廠可以減少固定成本，加上亞昕晶圓廠以4吋/5吋為主，而基隆廠是4吋/6吋(新線)，未來投資將放在6吋，並藉由合併案將亞昕提升到6吋，讓德微技術從低階晶圓拉升到高階晶圓，提供德微成為IDM廠很好的資源。

針對德微朝IDM廠及自有品牌發展後，未來德微與達爾如何定位？虞凱行表示，達爾品牌在歐洲、美國及日本深受客戶肯定，但受中美對抗影響，在大陸比較弱勢，因此大陸區品牌就交給德微。

張恩傑表示，台灣廠與大陸廠定位，最大差異在於大陸廠走一個型號大量做策略，台灣廠產品比較客製化，沒有晶圓廠做客製化相對困難，這是一張門票，沒有這張門票很難往前走，在取得達爾基隆晶圓廠後，不僅可以做二極體，亦可以做比較缺貨的產品，為德微未來5到10年打下很好基礎。

德微預計8月下旬舉行臨時股東會，討論此項併購案，德微亦計畫辦理現金增資，以因應併購資金需求。