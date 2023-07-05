藍營立委王鴻薇4日踢爆，立陶宛和台灣簽訂半導體合作備忘錄，在立陶宛施壓要求下，總統蔡英文不顧外交單位反對，要求補助立國台幣3.4億元，向我國工研院買8吋晶圓相關技術。國民黨立委鄭麗文今(5日)發文直批，台灣單方出資、無償幫立陶宛私人公司Teltonika買晶圓技術。她盤點我國資助尼加拉瓜蓋棒球場，成立中美洲夥伴關係基金，巴拉圭要求10億美元，國內缺蛋還花錢幫加勒比海小島國養雞，全是「盤子外交」。

「送錢又送技術，我們超有愛吧？」鄭麗文質疑，2021年台灣和立陶宛簽訂半導體合作備忘錄時，原先是分別由台灣和立陶宛政府共同投資一間立陶宛國內的私人企業，協助發展半導體產業。後來卻演變成台灣單方面出資，雙方合作預算原先是650萬歐元（約2.1億台幣），沒想到立陶宛卻急轉彎！將合作金額倍增，要求我們支付1400萬歐元（約4.7億台幣）。「送錢送技術給外國的私人公司？是挖到石油喔？錢這樣花！」

鄭麗文指出，更誇張的是2022年9月30日的雙方會議中，立陶宛外交官甚至還說如果台灣不同意，就要回報立陶宛外交部長，「稱立方助台之心，高於台方助立之心。」結果我們卻是國安會召開會議，要求外交部、經濟部、國發會「幫忙」？乾脆改成大小姐會好不好？大小姐的聖旨最重要？讓世界看見台灣花錢了？花錢送技術給別人，簡直空前絕後！不知道世界看到此消息會不會笑到抽筋？原來我們這麼好欺負，這麼好勒索！

「大小姐真的很有錢耶？送大家的納稅錢給別人來買自己家的技術，民進黨可以這樣玩喔？要這樣才能拚外交嗎？還是又要說深化雙邊合作關係？」鄭麗文提到，盤子外交不只這一次：2017年10月，前友邦尼加拉瓜的丹尼斯·馬丁尼茲國家體育場正式落成，是由台灣資助3000萬美元給尼加拉瓜。新球場落成後也成為拉丁美洲最高規格、且獲得美國職棒大聯盟認證的頂級場地。「相較於12億的新竹棒球場？真不好說！」

鄭麗文強調，還有2021年11月，中美洲友邦外交部宣布與中美洲銀行（CABEI）成立夥伴關係基金，從2021年開始到2025年，外交部每年將提供100萬美元資助4個中美洲友邦。2022年9月，巴拉圭公開要求台灣在當地投資10億美元，以協助抵抗來自中國的龐大壓力。2023年3月，加勒比海，台灣缺蛋少雞已經持續一年多，外交部卻資助5000萬，給加勒比海的小島國進行蛋雞產業永續發展計畫，用台灣人的錢幫他國養雞。

「光靠金錢建立外交簡直是不切實際的作法，不務實的合作關係並不長久、更不牢固！」鄭麗文直言，其實台灣大撒幣資助友邦早就有跡可循，外交部除了駁斥以外，在和他國建交上有任何改善嗎？大撒幣以後還不是在蔡政府任內斷交了7國？事實證明花錢撒幣是沒用的！