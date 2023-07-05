不丹王國位於喜馬拉雅山東緣，是地球上最遺世獨立的國家之一。不丹素以其寺院和獨特地景聞名，長久以來號稱全球最幸福的國家，然而近年來卻面臨人口外移危機。

澳洲廣播公司（ABC）罕見獲准進入不丹，發現這個國家流失人口比例相當高，而這些外流人口主要都去了澳洲。

這些出走的不丹人多半受過教育，放下了在不丹的專業工作，前往澳洲從事藍領工作。這些人表示，國內缺乏機會，又不願對外開放，讓他們看不見未來的希望。

不丹總理希林（Lotay Tshering）坦言，歷任政府可能辜負了這些人民，且由於這樣的不滿情緒與日俱增，使得不丹的「幸福哲學」被打上問號。

年輕世代在不丹人口組成中占比最大，他們之中許多人都有著集體絕望感。

31歲視障自由作家和創意人蓬喬（Kinley Phuntsho）經常創作諷刺內容來嘲弄自己的國家。

蓬喬說：「我認為沒有人確切知道未來會怎樣，但對我而言，我有點害怕，因為我不只是為我自己而活，我最近剛結婚。」

「我認為很多人離開的主因是，他們認為自己沒有能力或機會在不丹過上滿足、滿意的生活，他們覺得要出國才能獲得這樣的生活。」

「這是勉強度日的情況…所以我想要創造一個我能茁壯成長的環境，為此，我希望能離開。」

蓬喬說：「目前大家都要去澳洲。」

去年6月以來，1.4%的不丹人口獲得澳洲簽證，對於一個人口僅76萬的國家來說，這樣的比例相當可觀，且仍在成長。

失業問題正在促使年輕人出走不丹，但政府擔心的是眾多受過教育的專業人士移民到澳洲從事家事服務工作。

不丹去年流失800多個公務員和數名醫生，使得這樣的人才短缺。

總理希林坦言外移人數令人憂心，但他也能理解人民想要更多機會。

他說：「這樣的趨勢令人憂心。同時，這些人都是專業人士，我們尊重他們的期望。我認為政府的職責在於確保他們的期望能達成，不論是在國內還是國外。」

不丹正面臨存續挑戰，而這樣的困境正迫使不丹檢討國家長久以來奉行的孤立主義。不丹如今必須在對外開放、為年輕人創造更多機會，或維持目前的路線之間做抉擇。