北市大巨蛋工地下午3時多發生工安意外，ㄧ名年約50歲男性工人在3樓作業時疑似觸電，一度失去呼吸心跳，對此，遠雄集團副總經理楊舜欽表示，工地負責人立即通報並急救，目前由同仁陪同送往國泰醫院急救，工人已恢復心跳，詳細原因仍待釐清。

楊舜欽表示，下午3時10分，一名年約50歲的中華電信男性包商人員，在巨蛋體育館內3樓包廂區施作電信工程，疑似因為感電一度昏迷，第一時間工地負責人立即通報並急救，目前由同仁陪同送往國泰醫院急救，工人已恢復心跳，詳細原因巨蛋公司仍在釐清。