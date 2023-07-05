王楚然飾演急診科醫生的「許沁」。（愛奇藝國際站提供）

「BG之神」楊洋與王楚然合作演出新劇《我的人間煙火》，該劇在開拍後便受到高度矚目，預告觀看次數已超過1873萬次，兩人在劇中原本是情竇初開的小情侶，卻因家人反對而被迫分手，10年後重逢，決定不再錯過彼此。預告裡楊洋跟王楚然甜蜜擁吻，充滿電流的眼神互動，讓不少網友激動表示，兩人CP感炸裂，希望他們原地結婚！

《我的人間煙火》改編自晉江文學網作者玖月晞的小說《一座城，在等你》，楊洋飾演消防員「宋焰」，因為工作關係，他和曾經的初戀，現已成為急診科醫生的「許沁」（王楚然 飾）再度有了交集，兩人攜手搶救生命，多年的心結也逐漸解開，並重新走在一起。

劇中，楊洋展現熱血硬漢形象，他穿著消防員制服，背上沉重裝備，進入發生爆炸的火場救災，和死神賽跑，堅定地說出「對每個人來說，都有比死更重要的事情，我們就是這座城市的膽子。」逼真的災難現場畫面也令人感到震撼。

王楚然飾演的急診科醫生許沁，在媽媽的高壓式教育下成長，無法逃離原生家庭，讓她痛苦不已，再次遇見對自己的職業充滿使命感的楊洋後，她一度不理解為何一個普通人，卻總是不顧性命地在救災前線奔跑，搶當英雄，但最後她也被他的熱情感染，選擇與他並肩作戰。

王楚然受訪時說：「我想演的是現實生活中真的存在的人，而不是大家心目中的完美女性形象，我希望她是有點瑕疵、有點性格的。剛開始時我也覺得她怎麼對工作或戀愛，總是表現出猶豫不決的樣子，但當我看到她一路的成長過程後，也開始試著去理解她的內心。」

《我的人間煙火》主題曲〈煙火人間〉由那英演唱，楊洋在微博上感性地寫道「那姐一開口，我就回到了拍攝現場，每一個畫面都歷歷在目。」除了楊洋、王楚然、王彥霖外，魏大勛、楊超越等人也將在劇中友情出演。《我的人間煙火》將於7月5日20點在愛奇藝國際版app 及iQ.com首播。