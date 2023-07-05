博客來與樂天Kobo分別公布了上半年書市暢銷榜，博客來統計榜首由《晶片戰爭》奪下，樂天Kobo電子書的暢銷冠軍則是《蛤蟆先生去看心理師》。

博客來指出，今年上半年暢銷前10名涵蓋商業理財、人文社科、心理勵志、輕小說、童書五大類，有別於過往特定類別獨大的現象。榜首由《晶片戰爭》奪下，分析因地緣政治、科技市場重新洗牌，使大眾格外關注世界動向，且上半年半導體在全球地位逐漸變得重要，ChatGPT讓生成式AI發展進入爆發期，迅速動帶相關用書大賣，《晶片戰爭》出版兩個月內熱銷上萬本，榮登上半年新書榜首。

此外，博客來分析《紅色賭盤》和《大學的脊梁》以真相揭密、歷史重審的話題，在分眾社群中擴散，分占暢銷第二、第四名；在疫後解封之際，社交恐懼讓人際關係洗牌，《我可能錯了》成為上半年新書榜季軍。而受動畫助攻的《鈴芽之旅》、《SPY×FAMILY間諜家家酒》也雙雙入榜，廣嶋玲子的《神奇柑仔店》第13和14集，分別站上第8和第10名，成為唯一入榜兩名的作者。

樂天Kobo的電子書暢銷榜，冠軍則是《蛤蟆先生去看心理師》，結合童話故事與心理學，在全球銷售超過300萬冊，同樣屬於心理勵志類書的《最高閒聊法》也入榜，顯示讀者對心靈健康、人際關係和溝通方面的追求。此外，商業理財類書《原子習慣》拿下暢銷榜第2名，《逆思維》第3名，《晶片戰爭》也入榜獲第5名。顯示商業理財類電子書頗受台灣讀者需要。