桃園3月起提供2.5萬個名額，讓符合資格的高風險者免費做肺部低劑量電腦斷層檢查，截至4日已有近8800人完成檢查，其中抓出15人罹患肺癌。5日舉行桃園市擴大肺癌篩檢國際論壇，邀請專家學者分享經驗，市長張善政表示，盼藉由該政策達到拋磚引玉的效果，吸引其他縣市共同響應。

桃園從3月1日起針對設籍桃園、40歲以上具有「菸品暴露」、「相關疾病史及家族史」、「職業暴露」及「空汙及油煙」等4大類危險因子肺癌高風險族群，提供2萬5000個名額進行免費肺部低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。衛生局說，截至4日已有近8800人完成檢查，共有15人罹患肺癌，其中第0期有1人、第1期有9人，及早診斷出肺癌並讓患者儘早接受治療，有助於提升肺癌存活率及減少肺癌死亡率。

張善政表示，自己擔任行政院政務委員時，曾至台大醫院竹東分院支持「萬人肺癌篩檢」活動，而該項政策推手即是副市長王明鉅，因此選上桃園市長後，便與王明鉅一起推動桃園擴大肺癌篩檢計畫。5日舉行的「桃園市擴大肺癌篩檢國際論壇」除了分享桃園目前的經驗外，也邀請國際學者、公衛專家等人一起交流。

王明鉅提及，在台灣烹調習慣、廟宇香火、機車數量、火力發電廠及人口稠密等現象，為此自己在台大竹東分院服務期間成立「台大東健康中心」，並推動萬人肺癌篩檢活動，盼透過低劑量電腦斷層篩檢能有效找出潛在病例，讓病患能夠及早治療。

王明鉅說明，桃園推動擴大肺癌篩檢補助計畫3個月以來，截至6月底已完成7609案，陽性率約488案、約6.4％，其中有15案、約0.19％確診肺癌。另外，他也向中央建議可以擴大肺癌篩檢補助範圍、降低年齡層、納入高危險族群等，將經費用之於預防。