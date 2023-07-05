迎接台南400首場國際大型觀光活動「2024台灣燈會」，台南市政府將選拔出百大燈會推薦伴手禮及30件指定燈會伴手禮，市長黃偉哲鼓勵優質商家踴躍報名，他說，預估相關活動商機可達數億元，希望業者能呈現最具台南特色、最好的伴手禮被全國看見。

台南市政府今天下午在永華市政中心舉行徵選活動開跑記者會，台南各大伴手禮協會、商圈及觀光工廠皆到場相挺。經發局指出，「2024台灣燈會」台南伴手禮徵選活動從即日起至年8月25日止受理公開徵件，徵選類別分成「美食伴手禮」、「文創藝品、「生活用品」3大類，只要是營業登記在台南，設有實體門市或網路店舖業者，均可報名參加。

經發局指出，台灣燈會是明年台南400首場國際型大型觀光活動，能通過徵選的店家，都是代表台南伴手禮的年度之選，入圍燈會百大推薦伴手禮店家，就能獲市府授權使用「台南400」及「2024台灣燈會」兩種標章進行自我推銷；獲獎「指定伴手禮」的店家，將受邀出席頒獎典禮授予獎牌及印製宣傳手冊放置各個遊憩據點供民眾索取，並能在2024年台灣燈會展售及展示。

台南伴手禮徵選機制共分3階段進行，9月中旬辦理第一階段書面審查，將選出100件特色商品入圍燈會「百大推薦伴手禮」，將透過活動官網曝光，並進到10月第二階段的設計稿審查，店家需結合「台南400」及「2024台灣燈會」兩種Logo標章意象進行商品或包裝設計，將擇優選出前50名。

而第三階段打樣品審查與網路票選階段，透過民眾票選及專家審查機制，最後遴選出30件商品，獲選為2024台灣燈會現場販售「指定伴手禮」，網路票選前3名人氣伴手禮也能在燈會現場展售。