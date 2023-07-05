搭機百態，美國一名乘客剛上飛機，就把座椅完全往後倒，撞倒了背後苦主的水杯。這名乘客狠狠地踹了對方的椅背，不過，苦主事後感到內疚，前往美國知名論壇Reddit上分享了這個故事，廣大網友都有不同的看法，有人認為這並不是任何乘客的錯，而是航空公司把座位區規劃的太擁擠；有人認爲苦主應該訂機票的時候就先挑好位置，或是乾脆升等。

據英國《鏡報》（Mirror）4日，當乘客搭乘飛機時，預期他們會遵守一套不成文的規則，以確保整個航程中，每個乘客都能舒適順利。然而，有一名男子在飛機起飛後不久，將座椅完全往後靠，並保持這樣的狀態長達12個小時，好像他可以凌駕於這些規則之上。

這名苦主在Reddit上發貼文表示：「我乘坐的是一班航程大概12個小時的的商業航班，座位還是是觀光艙。我去過大約80國家，對我來說，在完全靠椅背的問題上似乎存在一種默契式的禮貌態度。」

「通常，我會等到用完飛機餐之後，大家都已經安頓好了，才會完全靠椅背。我會確認是否壓到後面的人，如果空間不夠，我會嘗試少靠一些，但這只是我的個人作法。」

水被打翻後，試著用腳頂著對方椅背，試圖阻止它往後傾，但這是一場無望的戰鬥。「他還告訴那名男子，這麼快就完全靠椅背是不禮貌的，這樣限制了他的活動，」

不過他仍然為自己的行為感到內疚，所以上網發文詢問，一位網友說：「如果座位不是可往後靠的，它們就會被固定住。如果你需要更多空間，你應該預訂前排座位、緊急出口座位或升級自己的艙等。」

有一些網友認為這是航空公司的責任，其中一位網友表示：「對於座位擁擠的問題，你應該怪航空公司，而不是責怪其他乘客按照座位設計的方式使用座位。」另外一位網友也認為：「座位可往後靠是設計的一部分，應該怪航空公司給的腿部空間太少，而不是責怪其他乘客。」

另一位用戶提醒：「只要他遵守航班的規定，他可以自行決定是否靠椅背。他並不需要為了後面的人而做出的自我犧牲。」