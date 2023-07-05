桃園市水務局以千萬經費打造「小楊梅步道」近日亮相。（水務局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市小楊梅步道沿途有豐富生態景觀。（水務局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市小楊梅步道總長約810公尺，寬度約2至2.5公尺。（水務局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市小楊梅步道設計因地制宜，讓生態更友善、行走更安全、爬坡更舒適。（水務局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市小楊梅步道可與楊梅其他知名步道串連，形成一日步道微旅行路線。（水務局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅區有多條步道祕境，適合親子與長輩一家同遊，桃園市水務局於校前路通往秀才路769巷間的聯絡道路打造「小楊梅步道」近日完工啟用，兼具農用與觀光用途，未來可串連周邊景點，形成綠色休憩網絡，促進楊梅觀光發展。

楊梅社子溪旁小楊梅步道工程因用地涉及私有地，市府於2018年至去年，辦理3場次地方說明會，與當地居民溝通協調，修改路線並加速用地取得。市議員鄭淑方指出，小楊梅步道過去為農路，過去僅供農機具通行，推動轉型觀光步道多年，近期終於完工。

水務局坡地管理科長邱來賢說明，此工程至去年10月開工，總經費1092萬元，步道總長約810公尺，寬度約2至2.5公尺，材質採用透水混凝土，是因地制宜且不受地形及腹地限制的良好舖築材料，達到通行安全、全齡適用及透保水等多元需求。

邱來賢表示，小楊梅步道連通校前路及秀才路769巷，將2條周邊景點例如校前路750年老樟樹、秀才步道與櫻花林等，串連形成完整觀光網絡，提供多條步道路線，擴大登山或健行等休憩範圍，為當地旅遊帶來多樣化選擇，增加曝光度及知名度，促進旅遊發展。

鄭淑方提到，小楊梅步道因應現況坡度及線型，設計因地制宜，平緩段採植草磚、轉彎段採全鋪面、陡坡段採階梯式，讓生態更友善、行走更安全、爬坡更舒適，沿途有豐富生態景觀，包括潭蛙、獨角仙、烏鴉鳳蝶和濕地松等。

鄭淑方說，楊梅知名步道景點有秀才步道、保甲古道、福人步道等，且這些步道其實都相距不遠，甚至可串連在一起形成一日步道微旅行，邀請民眾到楊梅體驗綠色步道之旅。