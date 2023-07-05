國立台東生活美學館主辦「音樂藝術文化近用系列活動」，首場活動在都蘭國中開跑，學生初體驗吹奏管樂器。（蕭嘉蕙攝）

台東生活美學館推動文化平權，將深入台東縱谷、海岸及南迴地區，舉辦5場西洋音樂展演。（蕭嘉蕙攝）

人人說「學音樂的孩子不會變壞」，但在藝術資源分配不均的情況下，偏鄉孩童難有機會接觸，台東生活美學館推動文化平權，將深入台東縱谷、海岸及南迴地區，舉辦5場西洋音樂展演，首演在東河國中登場，讓學生直呼「很震撼！」。

由文化部指導、國立台東生活美學館主辦的「音樂藝術文化近用系列活動」，首場活動在都蘭國中拉開序幕，邀請「長號天使重奏團」現場演奏名曲，讓東海岸小村響起西洋樂聲。

「很震撼！」，東河國中謝姓學生說，第一次現場聆聽西洋音樂會，希望以後能有更多機會體驗音樂。第一次體驗吹長號的江姓學生則說，原來用手「拉管」伸縮，可以吹奏出不同的音，很不可思議。

台東生活美學館承辦人李健明表示，為強化偏鄉文化資源，以「參與式共融體驗及分享」、「跨齡、跨障別、跨域共學」及「偏鄉參與」為目標，結合在地公私部門、社福長照體系、社區培力系統、偏鄉學校與藝文工作者，讓民眾可以就近參與文化活動，享受優質的藝文活動。

台東縣原住民觀光演藝及才藝發展協會指出，5場活動分別由5組專業樂團「長號天使重奏團」、「後山玩樂重奏團」、「舞荻」、「Do Re Mi Sol五重奏」及「弦音雅集」演出，藉由現場與民眾互動方式，帶出西洋樂常見的樂器及基礎認知，結合教授日常耳熟能詳的音樂欣賞，搭配有獎徵答互動吸引參與。