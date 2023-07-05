由於台灣與印度兩國近年在經貿、科技等領域取得長足進展，外交部今天宣布，我國將在印度第一大城孟買設立「駐孟買台北經濟文化辦事處」，以深化台印度交流合作，目前正在進行各項籌備作業。

外交部發言人劉永健表示，我國自2012年在清奈設處後，近六成台商前往南印度投資設廠，清奈及其周邊區域受益於台灣製造業者投資。我在孟買設處後，也將在印度西部區域發揮類似作用。

印度於2022年成為全球第五大經濟體，並於今（2023）年成為全球人口最多國家，印度憑藉其龐大市場利基與潛在商機，已成為全球企業首選投資地點。孟買為印度第一大城、印度金融中心，以及擁有全印度第一大港口，美國、日本、英國及澳洲等多數國家均在孟買設有總領事館。

他說，除了擴大台印度間互惠互利的貿易與投資機會，在我國「新南向政策」目標下，駐孟買辦事處將有助促進台灣與印度西部區域科技、文教及民間交流。

此外，劉永健指出，該辦事處就近提供印度馬哈拉斯特拉州（Maharashtra）、果阿州（Goa）、古吉拉特州（Gujarat）、中央州（Madhya Pradesh）等4州及達德拉-納加爾哈維利-達曼-第烏（Dadra Nagar Haveli and Daman Diu）聯邦屬地的印度商旅及海外國人簽證、文件證明及急難救助等服務。並將與我國駐印度代表處及駐清奈辦事處通力合作，為國人及旅印度僑胞提供更優質的服務。