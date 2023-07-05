法國17歲非裔青少年奈爾（Nahel Merzouk）上月底因拒絕臨檢，遭員警近距離射殺。民間發起兩個捐款活動，一個是為了支持少年的母親，另一個則為射殺他的警察家人。截至週三（5日）上午，給員警家的款項已募得超過160萬歐元（約新台幣5千4百萬），超過8.5萬人響應；給奈爾的捐款則來到40萬歐元（約新台幣1千3百萬），僅獲得2.1萬人支持。

▉ 極右派轉型奏效

對加害者的同情遠遠超過被害人，法國社會怎麼了？據美國有線新聞網（CNN）4日報導，支持員警的捐款活動由法國極右派發起。倫敦大學學院（UCL）法國政治學教授馬利耶爾（Philippe Marlière）指出，少年之死引發的一連串暴動，激起了極右派的怒火，在他們眼中，暴動者「不尊重法國、討厭法國，不想融入社會」，是「法國多元文化主義」另一個失敗的例子。

法國17歲非裔青少年奈爾（Nahel Merzouk）因拒絕臨檢，遭員警近距離射殺，引發社會暴動，數日動亂造成近2千輛汽車遭焚毀。（圖／美聯社）

但募款活動使用了較為謹慎的標語：「支持員警Florian.M的家人，他完成了自己的工作，現在為此付出高昂代價。大力支持他和我們的警隊！」以吸引為數眾多的法國中間選民。法國極右政黨「國民聯盟」的領袖勒龐（Marine Le Pen）發言時，也沒有使用「暴動、少數族群、反抗公權力」等訴諸傳統極右派情感的口號，而是在推特上寫下「任何人都無法對一個17歲年輕人的死亡無動於衷」，對受害者展現同情。

馬利耶爾認為，「勒龐在很大程度上試圖遵循（義大利總理）梅洛尼的策略」，採取更溫和的語氣來吸引主流，以獲得更多「當選可能」。

法國非裔少年奈爾（Nahel Merzouk）因拒絕臨檢，遭警察近距離射殺，事件在法國各大城市發酵。圖為巴黎街頭店家被砸毀。（圖／路透）

▉ 治安沉痾已久，執政黨未能面對

另一方面，法國這幾十年來社會安全不斷惡化，也讓成功凸顯此一問題的右派政黨獲得共鳴。在法國第2大城馬賽（Marseille）生活10多年的資深政治學講師唐寧（Joseph Downing）表示，在法國部分地區，警察根本「不存在」，取而代之的是手持衝鋒槍的幫派份子：「南泰爾（Nanterre，少年遭射殺的巴黎郊區）就是一個很好的例子，連警察自己都很害怕。」

「平凡、日常的安全問題懸在法國選民心上，不幸的是，主流社會並沒有解決這個問題，」唐寧表示。給員警的捐款活動正好反映了這股不安全感。

馬克宏本週二（4日）說，發生在法國幾個主要城市的暴動只是短暫的爆發，「高峰已經過去了」。然而唐寧認為，從年金改革到非裔少年之死，兩波危機的本質雖然不同，但都削弱了馬克宏的政治影響力，凸顯他和人民日益脫節，寧可站在世界舞台上面對全球觀眾，也不願處理自家的危機。