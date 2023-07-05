國安局長蔡明彥今接受網路直播節目訪問時表示，中共發動戰爭能力不足，故刻意塑造台海「兵凶戰危」的緊張氣氛，並分化台灣和國際合作。

蔡明彥今天接受YahooTV專訪時表示，國安局今年上半年的蒐報到的爭議假訊息達1800件，和去年同期的1400件增加許多，相信下半年進入選舉熱季，會出現更多假訊息。

蔡明彥列出假訊息趨勢，包含塑造戰爭恐懼感，像是對岸有很多假訊息，刻意塑造台海兵兇戰危，以營造戰爭緊張氣氛。像是蔡英文總統4月會見美國政要，大陸發動「聯合利劍」演習並進行認知作戰、假訊息操作，以讓台灣民眾感受到兵兇戰危、心理恐慌。

蔡明彥指出，戰爭與和平，主觀上或許認為兵凶戰危，但以情報機構來說的客觀狀況，現階段中共發動戰爭的能力還不夠，畢竟發動戰爭成本非常高，全面登陸作戰不容易。

蔡明彥說，就算是飛彈攻擊、海上封鎖，台灣第一時間屈服也不容易。發生的可能性不高、大陸能力也不夠，在大陸還沒能力之前，醞釀的是恫嚇，不是侵略。

蔡明彥說，中共也會操縱假訊息以分化台灣跟國際友盟間合作。他解釋，由於國際社會對台灣支持越來越高，使國人覺得台灣在國際社會並不孤立，但此與中共台海議題內政化的期待背道而馳，因此中共不樂見這樣趨勢，會以分化國際挺台信心，把台灣議題當內政問題操作處理。

蔡明彥也表示，我國公共政策討論也是假訊息操作重點，中共透過假訊息塑造錯誤資訊，像是台灣風電政策、缺蛋問題、農業供銷問題等，並運用台灣網紅、相關輿情，包裝回銷到大陸，塑造台灣內部討論，以形塑台灣民眾對於政府，或是民主制度運作的不滿。

蔡明彥說，大陸在認知作戰有綿密工作鏈，統合台辦系統、統戰部門、宣傳部門等不同政府部門，也包含解放軍戰略支援部隊，一條鞭的方式分工，再加上外圍組織，一同散播假訊息。

蔡明彥指出，國安局已關注是否有非法金流，透過捐款與虛擬貨幣，甚或設下國外斷點，必須針對非法金流供應、流入及接受偵控。

蔡明彥指出，有很多LINE封閉性群組不斷散布假訊息，像細胞一樣衍生，可能會是中共散布假訊息的一個重要管道，以讓同溫層不斷加厚，造成社會討論議題的對立，成為認知作戰的手法。