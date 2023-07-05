暑假是搭機出國旺季。如果能夠自由選擇，一個星期7天之中，你會挑哪一天搭飛機？一項全球逾700萬人問卷調查結果顯示，星期三是最多人推薦的選項，搭機各項環節煩心事最少，讓人心情最好；一天之中公推首選搭機時段則是清晨4點鐘第一個航班。

英國《太陽報》報導，從事顧客意見即時回饋研究的芬蘭業者HappyOrNot發布最新統計，根據今年第1季30國不同機場航站旅客透過表情按鈕儀器回饋的意見顯示，83.7%的受訪者認為星期三搭機最令人愉快；79.9%受訪者推薦星期天搭機，比例在一周7天敬陪末座。

一天之中第一班飛機則是上上之選，多達85.2%受訪者給予肯定；一早7時與8時的航班滿意度也很高，滿意度各為84.8%、84.4%。推薦比例最低的搭機時段是深夜10時與11時，滿意度均為76.4%。

HappyOrNot在各航站設置滿意表情按鈕的場所一共5類，包括安檢、入境、報到櫃檯、洗手間、提領行李。這5類場所讓人抱怨最多的就是提領行李處；滿意度最高的竟是安檢，令人意外。

旅客對於機場投訴量最大的3個缺點依序為「人員友善程度」、「排隊」、「清潔度」。

HappyOrNot執行長馬奇塔洛（Miika Mäkitalo）說，該公司很樂意與大眾分享今年第一季旅客體驗得出的觀點，希望能對旅客的行程規劃更有幫助，也讓機場管理單位更加關注繁忙時段的服務品質。