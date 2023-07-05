高雄一名女士官阿如（化名）因懷疑丈夫外遇，去年委託2名徵信業者，於凌晨前往丈夫入住的旅館捉姦，還假扮成服務生謊稱發生地震需要進房檢查線路，成功誆騙丈夫開門；法官依共同犯無故侵入他人住宅罪，各判處3人拘役15日，均得易科罰金，其中阿如緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

據判決書指出，阿如（化名）因懷疑丈夫外遇，委託2名徵信業者調查，去年3月20日凌晨1時50分許，前往丈夫投宿之旅館，由徵信業者先佯裝為旅館服務生敲門，佯稱因地震需進房檢查線路，丈夫不疑有他而開門，阿如一行人便手持攝影器材進入房內攝影。

法庭審理時，徵信業者均坦承不諱；僅阿如否認犯行，辯稱是去年1月份丈夫一直逼她簽離婚協議書並搬家，且案發當下丈夫並沒有說不能進去，「我是他的配偶，我要捍衛我的配偶權」。

法官認為3人事前根本未取得男方同意、允許，而擅自進入房間內，且當時男子衣著較為草率，顯然並未同意。再者，阿如為求反制，啟對丈夫蒐證抓姦之動機，依社會常情不可能事前事先徵得同意後才進入房間，才會有以詐術方式誘騙其打開房間門、衝入房間拍攝之情。

法官審酌阿如為智識成熟之成年人，不思以理性方法解決糾紛，而2名徵信從業人員，不思以合法之徵信方法蒐證，竟任意侵入男方住宅，妨害其居住之安寧，所為實有可議。

法官兼衡3人素行非惡，並未使用暴力，考量犯罪之動機、目的、手段等一切情狀，依共同犯無故侵入他人住宅罪，各判處3人拘役15日，均得易科罰金，另阿如與丈夫尚無無重大仇隙，經此警偵審程序，應知所警惕，因此宣告緩刑2年，並應向公庫支付1萬元，且應接受2場法治教育，緩刑期間付保護管束。