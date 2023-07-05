女星林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls（樂天女孩）」人氣成員，嬌小身材卻有極大反差的超兇E奶身材，推出個人寫真後，擄獲大票男粉絲，成為討論度最高的「啦啦隊女神」。近期林襄除了應援，不斷有各種工作邀約，忙到她承認壓力很大，現在更瘦到只有41公斤，筷子腿醜到自嘲噁心；但她也不顧形象放上凸肚照，證實在國外有好好吃東西。

林襄在爆紅後爭議也多，但絲毫都沒影響她的人氣，日前她開放粉絲提問，從她的回應足見粉絲仍多愛她；不少人注意到林襄最近好像瘦了不少，心疼地要她「快點胖回來」，她也曬出站上體重計後的照片，公開真實體重竟只有「41.75公斤」。

林襄曬出凸肚照嚇壞不少網友，但她的體重其實只有41.75公斤。（圖／摘自林襄IG）

而林襄提到自己沒有刻意維持體態，但工作過於忙碌，太累的狀況體重就直直掉，還遭到朋友揶揄很像難民，「因為現在又黑又瘦」；她自己也很有感，尤其腿變得像一雙筷子「很噁心」，臉凹陷的很憔悴，直言「氣色很差一點都不可愛」。

因為忙碌累到瘦了的林襄，也曬出一張在國外大吃特吃，吃到肚子跑出來的照片，她把上衣掀起來，露出隱約還能看到線條的凸肚，證實自己在國外都有爆吃，「只是回國後太忙，壓力太大，又變成乾扁人」。網友們看了也都不捨，請她多吃一點，希望她能恢復健康可愛迷人的樣子。