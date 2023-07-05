國內颳起Me Too風暴，社會各界開始重視性騷擾案件。新北市玩具銀行舉辦「生命教育主題展」，特別加入身體界線和自我保護議題，導覽老師用魔豆標示人體那個部位不可以被隨意碰觸，讓小朋友知道如何保護自己。

在互動課程中，老師在洞洞板玩具上放上身體圖案，讓小朋友用各色魔豆，標示出身體可以接受被觸碰、不喜歡被觸碰及不能被觸碰的部位。小朋友紛紛提出想法，並在身體各部位放入紅色魔豆，以示不能碰觸。老師教導小朋友說，萬一被陌生人或熟人碰觸了身體，心裡感覺不舒服，一定要記得跟爸媽或老師說，必要時也可以打113保護專線求救。

新北市玩具銀行旗艦店玩聚窩結合新北市家防中心、中華點亮生命教育協會、勵馨基金會、水滴文化、東方出版社、小熊出版社和書寶二手書店單位等舉辦「生命教育主題展」，運用圖書、繪本、教玩具，讓親子從互動中學習自我保護和尊重他人。

展覽包含出生嬰幼兒的照顧，毛小孩的陪伴教養及生老病死不同生命階段的提示和遊戲操作，讓親子間學習如何看待自己與關懷他人。其中最受小朋友歡迎的是毛小孩寵物區，志工特別用紙漿揉合麵包土做成小狗的便便，讓小朋友學習如何清理，教導小朋友養狗狗或貓咪，就要先學會清理狗大便或舖貓砂。

新北市社會局表示，玩聚窩旗艦店每周三、六、日的上、下午開放，生命教育主題展至11月12日，歡迎大小朋友線上預約或現場報名，每場以200人為限，需配戴口罩、著襪、量測體溫及手部消毒。詳情可查詢新北玩具銀行官網或臉書粉絲專頁。