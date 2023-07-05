在西班牙旅遊的名模洪曉蕾今（5日）驚傳在當地病危，目前在加護病房插管治療，前夫王世均早上也透露下午3點可能會進行手術。恩師洪偉明稍早向《中國時報》表示，洪曉蕾可能是在飛機上感染，導致扁桃腺發炎。

洪偉明說，洪曉蕾1日出發前往西班牙前，2人有碰面吃飯，當時洪曉蕾透露身體不舒服，「我那時候有跟她說旅遊回來後要做大檢查」。

他猜測洪曉蕾可能在飛機上感染，導致扁桃腺發炎，當地醫院為了謹慎所以不讓洪曉蕾出院。他表示目前沒有跟洪曉蕾聯繫，主要怕打擾到她休息，「她應該正在開刀，我沒有吵他們，會沒事的」。