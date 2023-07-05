0624竹北瓦斯氣爆案，新竹瓦斯公司5日在縣議會臨時會提出專案報告，總經理邱世昌從氣爆發生、處置到受理受災戶求償等進行說明，將事故原因初步研判為簡易整壓設備軸流閥異常，少數用戶燃氣管材及設置未依建築設計規則理，議員質疑完全未檢討真正事故原因。

縣議員吳旭智認為，瓦斯公司未說清楚整壓站為何異常？把問題導向住戶未依建築設置，未提出確實氣爆原因和預防措施，民眾不能安心，不能接受這樣的檢討報告。

吳旭智並以監察院從2014年就發現瓦斯公司對輸氣管延長及改善計畫未列汰換理由，從2019年到2021年連續4年，都提到編預算改善管線工程都沒完工，不同年度相同缺失一再發生，有無管理不當？要求做全面檢查。

縣議員林禹佑指氣爆案發生後，新竹市的議員批新竹市換管率低，是否每年漏氣高達1億元？中正國小師生在氣爆案發生後才知，學校通學步道上有整壓站，認太危險要求遷移。

邱世昌說，事故原因是簡易整壓站軸流閥故障，已由檢方偵查並請工研院調查，1964年成立瓦管處迄今輸配氣管線，戶內由用戶請水電商安裝，使用材料和施工細膩不同，在氣壓升高時導致被沖失漏氣，要用更好的用頭及遮斷設備。

瓦斯公司也提高簡易整壓站設施檢測及減壓設備零組件保養頻率，由每年施作1次增加為2次，外部檢查由半年1次增加為每季1次，降低意外發生機率。

邱世昌指今年度編列2億1630萬餘元，針對縣市地區轄區通報維修漏氣頻繁愈高的地點優先汰換，並考量管線材質腐蝕現象及配合縣市政府工程辦理汰換作業。

邱世昌漏氣損失1億元的問題，指未能有效控制供氣差量率為10年前舊資料，近年氣差量已逐年下降，皆符合法規上限4％以內，大幅降低近8成損失。

對於新竹市瓦斯管線汰換率低的問題，邱世昌指主要是前新竹市長林智堅限制道路開挖，導致汰換管線較低，將在13日拜會新竹市長高虹安討論，針對早期老舊瓦斯管線優先汰換。

瓦斯公司也檢討瓦斯管線維修檢測汰換計畫發包率、招標方式及時程，提升工程執行率，並利用加重嗅劑、配合增加人力巡檢及整壓設備的維護保養，改善漏氣率，今年並與建商及社區大樓協調一併施工檢視。

邱世昌簡述預防性更換全縣18個軸流閥，預計7月底可全數完成，並全面性推動更換具漏氣、超時及地震異常遮斷功能的微電腦瓦斯表，成立微電腦表換裝網頁專區及2線的專線電話。

受災戶部分處置，目前已安排專人負責受傷少年家屬的接送及慰問、單一窗口協助須全棟安置受災社區受災戶理賠及用戶財物損害賠償，辦理5次調解說明會，發放14天的住宿補償金及急難慰問金。

為維護住戶居住安全，委請縣府工務處協調新竹縣建築師公會辦理建築結構安全鑑定，重新設置或修繕社區水、電及瓦斯維生管線的部分，則預計7月10日完成。

瓦斯公司官網也開設「竹北0624氣爆事件專區」，公告有關受災戶賠償申請流程及應備文件說明，期盡速協助民眾生活回到原有軌道。