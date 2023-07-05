牙材商「鼎興貿易」向13家銀行、租貸業者詐貸37億元，負責人何宗英一審被判刑18年、9年2月後，檢方又查出，何宗英另涉嫌從2014年起以不實交易契約和票貼，向永豐銀行詐貸18億7990萬元，依《銀行法》起訴何，台北地方法院判刑6年10月。未扣案2億5359萬4260元，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之。

北院審理何宗英身為鼎興集團實際負責人，為圖己利，竟長期以偽造之合約、協議等私文書，並持非屬集團實際交易往來所取得之支票等方式施以詐術，向永豐銀行詐取鉅額款項，以及詐得免除提供足額擔保之財產上不法利益，造成永豐銀行受有額損害，嚴重破壞金融體制及社會經濟秩序。

法官斥責何男嚴重損及各該牙醫診所、牙醫師、台大醫院、林立德醫師，以及各該銀行審核貸款案件之正確性，所為實有不該，審酌何宗英在本案犯罪期間，尚有陸續償付款項，永豐銀行之損失已獲相當程度之填補，判刑6年10月。

另檢調調查，鼎興公司因自2008年起，資金出現缺口，製作不實醫院牙科部與診所醫師合約，另向牙醫師借用支票，向華南、新光、工銀租賃等9家銀行、4家租賃公司詐貸37億元。北檢曾2度起訴何宗英，台北地院2021年各判何宗英徒刑18年、9年2月，2案均由高等法院審理中。