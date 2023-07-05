國民黨立委王鴻薇才批蔡英文總統「凱子外交」金援立陶宛，原定今天原訂無償捐贈給日本的重建沖繩首里城台灣檜木捐贈儀式卻突然喊卡，引發外界質疑是否擔心又被指「凱子外交」？對此，外交部表示，本案涉及特定林產品出口管制相關法規，為完備程序，將與日方持續協調後續事宜。

沖繩縣那霸市的首里城在2019年發生火災，正殿等主要設施被燒毀，日本政府致力2026年修復完成，日方希望能使用台灣產檜木進行修復，在日本台灣交流協會、台灣日本關係協會與林務局協調下，我方也同意無償捐贈，原訂今天舉行「支援重建沖繩首里城台灣檜木捐贈儀式」卻在昨日下午臨時取消。

對此，外交部發言人劉永健表示，日本知名世界文化遺產沖繩縣「首里城」在2019年10月發生火災後幾乎完全燒毀，由於之前首里城的木造建築使用台灣檜木，日方為重建首里城，而向我方提出取得5支人造林檜木的可行性。

但他說，本案因涉及特定林產品出口管制相關法規，為完備相關申請程序，我國政府相關單位將與日方持續協調後續事宜。