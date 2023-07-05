美國有一隻友善的熊，每年都會造訪同一個社區，使用居民的游泳池和彈翻床而變得非常出名，這隻黑熊媽媽和她的熊寶寶們，過去6年裡，每年夏天都會造訪美國康乃狄克州法明頓（Farmington）的一個社區。社區居民對於她的到訪已經司空見慣，他們甚至與這個毛茸茸的家庭共享食物。

據英國《鏡報》（Mirror）4日報導，社區一位住戶科斯特洛（Michael Costello）表示，這頭熊媽媽每年都會和她的熊寶寶們來這裡。

「我知道這是同一隻熊，因為她有雙重標記。她，已經撫養了好幾代的幼崽。今年她有4隻熊寶寶。」

A family of bears in Farmington decided to test out a trampoline! Tonight at 11 we'll talking about bear encounters across CT



Credit: Olivia Germano pic.twitter.com/CeIc96zzzq — WFSB Channel 3 (@WFSBnews) April 19, 2023

科斯特洛表示，這隻熊在這個社區非常舒適，甚至進入他的房子，尋找鳥飼料和他櫥櫃裡的花生醬。這隻熊還使用了他的游泳池，鄰居的彈翻床，還被看到和他們的貓一起坐在門廊上。

'Friendly' bear visits same neighbourhood every year to use pool and trampolines - The [email protected] https://t.co/zUwShlnmgo — Times Publications (@TPublications) July 4, 2023

附近鄰居們並不害怕這隻熊，甚至對她產生好感。這名24歲的自由動畫師科斯特洛補充說：「我認為許多鄰居對這隻熊並不像他們應該害怕的那麼害怕。」

根據傳聞，有人正在餵這隻熊狗糧。我不認為這隻熊會攻擊任何人，但他們不應該餵食它。

每個人和這隻熊的關係都不同。她來到我的車庫拿食物，在我的鄰居那裡，她只是坐在他們的門廊上和他們的貓一起。她已經進入我的車庫4次了，還使用了我的游泳池。她絕對已經成為社區的一部分。