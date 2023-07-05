資深藝人李立群近年移居上海，把事業重心放在大陸，未料卻碰到上海封城，他也開啟抖音意外收獲高人氣，去年他決定回台養老，不過仍不時會飛到大陸參加活動，近期他飛到大陸直播帶貨，卻讓陸網友不能接受，崩潰喊要取關，對此，他也親自回應了。

李立群近日飛往大陸直播，談起首次帶貨心得，他坦言感覺還不錯，但心裡仍感到有些匆忙、不安，畢竟「隔行如隔山」，直言這是另一個境界，他還需要不斷努力充實新知，「活到老學到老」。

此外，他也預告過幾天會繼續直播帶貨，且時間會拉到一次5小時，「老頭兒站不站得住都還不知道，順其自然絕不做勉強的事情，可以撐到底的話我一定，我的工作態度就是盡力而為，但要順其自然」。

李立群表示賺錢不丟人，自己心裡有度。（圖／取自李立群抖音）

李立群表示仍會分享生活。（圖／取自李立群抖音）

不過李立群直播消息卻引起部分大陸網友不滿，「早就猜到了，只是沒想到這麼快」、「如果直播帶貨性質就變了，希望演員還是堅持初心做好演藝事業」、「如果直播帶貨我就取關（取消關注）了，我對明星帶貨不感興趣」，還有人表示「一直看你的視頻，哀，最終還是逃不過賺錢」，釣出李立群親回「賺錢不丟人，坑人害人不好好花錢就丟人了。放心，老頭做事心中有度的。」

也有人表示很喜歡他的視頻，希望他不要直播帶貨，對此，李立群也表示「每天我還會發我自己的生活感言，只是現在的生活多了一個直播。」