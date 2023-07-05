為鼓勵社區長輩多活動，台北市衛生局自2011年起舉辦活躍老化競賽，因新冠肺炎轉型「樂齡巨星秀」線上競賽，今年計30支、750位長輩參加，最高齡104歲，是歷年來最高齡參賽者。局長陳彥元親自表揚並授旗代表台北市征戰北區競賽5支隊伍，期盼選手挺進全國總決賽。

衛生局表示，每年舉辦「樂齡巨星秀」活躍老化競賽，是為提供長輩社會參與動機及活動參與機會，現已成為每年夏天台北市長輩最期待年度盛事，今年計有25支隊伍獲頒「樂齡風範獎」、5支隊伍榮獲「活躍創新獎」，將代表台北市參加9月份由國民健康署舉辦的北區競賽。

陳彥元表示，「樂齡巨星秀」讓長輩獲得身體、心理及社會參與的舞台，未來期待長輩持續「SHOW」出樂活人生、充實生活價值，也鼓勵尚未參加過「樂齡巨星秀」的長輩明年相揪組隊參加，展現健康活力與熱情，豐富健康生活。

陳彥元補充，超高齡社會到來，如果前端預防醫學能做好，就能減少許多不必要的醫療支出與浪費，衛生局近年都在推展預防及延緩失能服務，例如辦理長者健康促進課程、設立社區營養推廣中心、預防失智症宣導與營造失智友善社區等，也呼籲長輩記得均衡飲食、規律運動及定期健康篩檢。