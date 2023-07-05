涉貪遭羈押3月餘的澎湖縣議會議長劉陳昭玲和其機要秘書陳淑美，繼昨天檢方起訴後，今天澎湖地方法院分別先後開庭審理下，在劉陳昭玲及陳淑美均已認罪，並對起訴書內容坦承不諱下，即使檢方對檢、廉或法院中有內鬼洩密疑慮下，合議庭認為已無羈押必要，裁定議長劉陳昭玲1千萬元交保，機要陳淑美50萬元交保。

而開庭審理過程中，一旁旁聽除記者外，僅議員許國政的助理許彥玲出席前往旁聽關心。但下午4時30分許，裁定甫宣布，議長的夫婿即已備好一千萬元交保金，馬上辦理交保手續。

已羈押3月餘的劉陳議長，今日出庭時頭髮大部分都已斑白，體重掉了8公斤，明顯憔悴許多，與其往日叱吒政壇形象不可同日而語。對檢方起訴書指涉利用職權，向澎湖縣政府車船處施壓預算、並介入國小校護、消防局、衛生局關說人事等5案6罪，收受「回饋金」176萬元，全都坦承不諱。居間處理的機要秘書陳淑美也是坦承不諱，兩人都當庭認罪。

不過，出庭論告的主任檢察官蘇恆毅也強調，在檢廉今年3月發動第一波搜索及約談行動前，就有內鬼在2月將偵查內容完全精確洩密給劉陳昭玲，讓劉陳可逐一展開退還賄款行動，包括原價買回當時賣給車船處處長賴淨明的名牌二手包。而且在人手不足下，連未列入的第一波約談的徐姓校護，劉陳議長都搶先去退款100萬元。其中只2名消防小隊長2017年陞遷時，因年代久遠印象中只合計行賄了15萬元，但劉陳卻退還30多萬元。

因此檢察官請法院考量議會迄今未通過劉陳昭玲辭任議長案，且在無法確知洩密者真實身份，也意味劉陳和司法機關中內鬼的洩密管道仍然存在下，被洩漏審判進度的風險。並以劉陳去年底光農會帳戶就有2千萬元現金下，建議若要交保保釋金可諭知為1600萬元。

不過，在劉陳說明3子女都在國內，並無親友住在國外等下，合議庭最後裁定劉陳昭玲交保1千萬元，機要陳淑美交保50萬元，2人皆限制住居，也必須必須向管區光明派出所簽到，且即起8個月內不得出境、出海及不得接觸或干擾相關人等。其中劉陳昭玲需每晚6至8時間向光明派出所報到，陳淑美則是每週一、三、五上午7時至9時之間報到。