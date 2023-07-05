國民黨嘉義縣2024立委選舉，海區選將一度難產，但嘉義縣議員詹琬蓁今天喊出「我確定會選」，還說，黨中央上周二打電話問她的參選意願，她與家族研商後確定參選，黨中央請她配合黨的徵召流程，預計1、2周內會正式宣布。

詹琬蓁說，上周二她在墾丁考察時，接到中央黨部的電話，詢問她參選的意願，她表達有意願，後來再與家族、父親在水上鄉的結拜兄弟們等親友們商議，獲得大家全力支持，堅定她參選的決心。

詹琬蓁還說，黨中央通知她本周一到台北面談，確認她參選的意願及理念，希望她能配合黨中央徵召的流程，即由地方黨部展開作業，提報給黨中央。

國民黨嘉義縣黨部書記長楊富程表示，人選協調是黨中央在做，目前還沒有接到中央黨部的通知，縣黨部接到黨中央通知後，還要開委員會，再提報給黨中央，走該走的流程。

詹琬蓁說，8日本周六侯友宜回嘉義縣拜會，她會到朴子配天宮與侯友宜一起加油打氣，她到中央黨部時黨中央明確告訴她「不會換侯友宜」，她會與侯友宜一起打拚，打贏這場選戰。