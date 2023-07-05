資深音樂人李坤城4月因大腸癌逝，享壽66歲。誰料其子李卓軒日前透過父親臉書，接連發文抨擊「後母」林靖恩，並爆料其疑似要爭奪家產的種種舉動，不過李卓軒上月20日透露雙方已達成和解，看似事情已經告一段落。然而，他今(5日)再度於臉書上發文表達對女方的不滿，更一併曝光其近況。

李卓軒昨(4日)於臉書上發文，寫下：「老爸真厲害，人不在了，還是有辦法，只用一間破房子，就能使喚他的有錢老同學照顧他的幼齒A一輩子，不愧是老謀深算。」字句間看似暗藏玄機，而今日更新的貼文中，更是直接點名林靖恩。

李卓軒表示近期在整理父親遺物時，憶及他過去的交往對象：「除了我老媽雄商，大地主女兒。他後來交往的對象，不是台大高材生，就是狂拿三個國際博士不肯畢業的財富自由高材女。不然就是能夠幫他寫好廣播文案的創作才女。或是能寫歌詞作曲的才女。」隨後話鋒一轉，提及「林小姐」近況，指出她：「啥都不會，啥家事也不幹。只會打電動，抽菸，喝酒，啃老。像個吸血鬼一樣賴在我老家十年。」

此外，李卓軒也透露父親離世前，將林靖恩託付給他的代書同學，以自家房產的獲利轉成信託，並慢慢付給林小姐花用。文中更向代書隔空喊話：「代書你也要負責好人家一輩子喔！不要每個月少給錢喔！」李卓軒也於文末中強調：「我們李家也不欠這個林小姐了」，希望外界不要再說他爭遺產，「全數已結清」，更以「請鬼容易送鬼難」、「代書你好好保重」等主題標籤，看似在暗示已經擺脫一個「大後患」。