2024總統大選戰況激烈，各家民調趨勢變化也成關注重點之一，前立委沈富雄4日指出國民黨參選人侯友宜有一個「怪現象」，侯過去民調很高，怎麼做都掉不下來，但現在民調掉下來就爬不上去。對此怪象，前立委郭正亮認為，過去侯的民調高是建基在新北市，現在以總統等級檢驗，若表現不如預期就會下滑；他也點出，要從少數變成多數一定要有帶動情緒、情感擴張的過程，但過去侯友宜在新北市長選舉都選的順風順水，沒有經歷過靠自己拚搏、感動選民爭取支持的逆境。

沈富雄指出，「侯友宜有一個怪現象，他過去民調很高，不管怎麼做都掉不下來，我常在節目裡講說，這種本事，你我都沒有，現在侯友宜的另外一個本事，就是一旦民調掉下來，就爬不上去了」。

郭正亮今(5日)在政論節目《綠也掀桌》分析，侯友宜沒有經歷過拜會地方沒人理、只能靠自己拚搏的艱苦期間，「他(侯友宜)的麻煩就在這裡，他(侯友宜)的新北選的太順風順水了」，侯友宜2018競選新北市長時是從副市長選市長，前市長朱立倫也有留下不錯的資產，侯到各個地方也會因為副市長身分被接待，但現在除了新北市的場合，侯友宜到任何地方都不熟、很可能很多人都不支持他，侯友宜必須要能適應這種逆境。

郭正亮也點出，侯友宜過去的民調是建基在新北市，不等於總統。他也坦白講，侯友宜現在是總統候選人，該表現出總統該有的能力，外界也會開始檢驗他，若發現不如預期，那民調就會下滑。

郭正亮認為，觀察政治人物的能力，就是看他在逆境中還是能從容自在，爭取到選民好感，這樣才有機會逆轉勝。他也坦言，侯友宜可能選舉時，從來沒有用到感同身受的、沒有用情感帶動選民的經驗，因為侯之前選的太順了，只憑著政績、行政資源就能當選。

郭正亮強調，要帶動情緒才有可能從少數變成多數，這其中一定有情感擴張的過程，但侯友宜還是太硬、太拘謹，沒有抓住機會表達。他舉例，黃復興的場可以向韓國瑜致歉，台北市黨部的立委造勢場，可以感謝前總統馬英九並說出九二共識，「政治的時機點錯失就沒有辦法重來了」，還是要在第一時間、第一場合講對話，才能拿到最多的效果。