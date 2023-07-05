路老師向板橋廣德里民眾宣導機車安全。（新北市社會局提供）

據新北市交通局統計，新北市機車事故死亡人數占總交通事故死亡人數的6成，為加強防制機車事故與高齡者交通安全，新北市訂定每年7、8月為機車安全月。新北社會局、板橋區公所及板橋區廣德里辦公處今（5）日在廣德里銀髮俱樂部辦理「高齡者交通安全暨響應機車安全月宣導活動」，強化高齡者騎乘機車及行人的道安認知與觀念。

板橋區公所主任祕書蔡文仁表示，據新北道安事故資料分析，高齡者事故發生主要集中在板橋、新莊及三重等14個行政區，且高齡者交通事故傷亡最多發生在機車族群，肇因多在路口、路段違規駕駛，造成車與車意外碰撞而死亡，高齡行人族群且也常因為違規穿越馬路，在車輛未禮讓情況下發生死亡車禍。區公所配合市府6月啟動的高齡交通安全宣導計畫與7、8月的「機車安全月」，結合銀髮俱樂部共餐活動辦理宣導，共同守護長輩們外出時的交通安全。

社會局副局長許秀能感謝廣德里長周建和積極邀請里民參加，她說，廣德里65歲以上高齡人口比例有18.46％，已達到衛生福利部「老化里」的標準，推動照顧長輩的工作刻不容緩。廣德里設有銀髮俱樂部，除辦理健康促進與共餐服務外，並在活動中結合防詐騙與道安等宣導。

廣德里長周建和表示，平日看到社區內仍有許多長輩以騎乘機車代步，但由於道安觀念不足或行動反應慢，常造成意外事故發生。透過路老師宣講，將交通安全知識融入日常生活，以強化高齡者對道路安全的認知，降低交通事故的發生。