李芷麟將畫展命名為「念」，將思念深情化為有形的展出。（應曉薇辦公室提供）

昔日金鐘視后「小辣椒」李芷麟去年痛失另一半資深導演王中強，日夜思念結縭48年深情過往，她決定為亡夫舉辦紀念畫展「念」，刻畫兩人走過半輩子的流金歲月。

王中強、李芷麟夫妻檔是昔日戲劇黃金組合，兩人合作的《歸情》曾得到金鐘最佳戲劇大獎，影視作品多達百部，拍攝地點橫跨布拉格、蘇州、上海等地。

賢伉儷移居蘇州20年期間，繪畫自娛，王中強導演創作豐富，靜物、風景寫生、風土人物等，甚至到了廢寢忘食的地步，李芷麟總是陪在身邊，也跟著一起作畫，不知歲月將至，十足神仙眷侶寫照。

去年李芷麟痛失愛夫，近期她整理王中強的畫作，思念之情始終無法停歇，在市議員好友應曉薇鼓勵下，於是決定為導演舉辦紀念畫展，名稱「念」。將思念深情化為有形的展出，也讓所有的粉絲與朋友都能重溫導演清朗的畫風及充滿個性化的創作。

李芷麟同時也將她已故的公公曾獲青天白日勳章「常勝將軍」王仲廉的「征塵回憶」一書，重新整理再度出版。王中強紀念畫展當天，王仲廉將軍的「征塵回憶」也將發布。李芷麟表示：「王中強的遺願就是要幫父親把回憶錄再重新出版，讓先人的忠勇愛國永留青史，我替他完成了」。