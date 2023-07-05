日本全能女神工藤靜香暌違30年，將於9月2日登寶島開唱，今（5日）提前2個月來台舉辦記者會暖身，現年53歲的她，不僅少女感滿滿，身材也保持得相當好，被問及駐顏有術的秘招，她先是謙虛表示「其實已經變很多了，看起來這麼漂亮，都是因為光線打得好啦」，也大方認老，笑喊「我不愛運動」，主持人追問：「我記得妳不是喜歡衝浪？」工藤靜香害羞表示：「我現在2年才衝一次，每次玩完我就全身痠痛！」

工藤靜香透露，最主要是飲食上的控制，「雖然我很常會吃甜食或是吃很飽，不過我用餐之前會吃蔬菜跟水果，我也很愛吃肉，但還是會維持平衡」，廚藝不錯的她，也表示自己做菜時最在意有沒有均衡，「如果前幾天吃過了就換別的，假如今天吃了牛肉，明天就會吃雞肉或魚肉，會盡量不要重複，想不到要做什麼，我也會詢問家人有沒有想吃的食物，參考大家的意見」，至於拿手菜，她則說是豆皮蕎麥麵，「不論是自己吃，或是要送別人都很適合」。

工藤靜香穿白紗裙仙氣十足。（圖／陳俊吉攝）

她和老公木村拓哉都非常愛狗，目前家中養了3隻，工藤靜香分享「說到健康，我還有個秘訣是帶狗去散步」，但笑曝因為幾乎都是被狗拖著走「我走路非常快，如果有路人發現『是工藤靜香耶』，都來不及打招呼，速度快到連路人都攔不住。」

「工藤靜香 Shizuka Kudo 2023 CONCERT in TAIPEI」將於9月2日（六）晚間19點30分在國父紀念館大會堂舉行，門票將於7月8日中午12點在年代售票系統以及全台各大超商正式啟售，票價分為VIP NT$4800 ／ A區 NT$3600 ／ B區 NT$2800 ／ C區 NT$1800，全場對號入座。更多相關詳情請洽Welcome Music官方臉書專頁。