柯姓酒商5月6日凌晨4時許遭砍斷雙掌案，南投地檢署7月5日偵結，全案依重傷害等罪提起公訴並求處從重量刑。（資料照片／楊靜茹南投傳真）

南投縣柯姓酒商為友人協調200萬元賭債，卻公親變事主，5月6日遭曾姓債主等8人在國六埔里交流道附近製造假車禍，押往福興溫泉區1處空地砍斷雙掌再丟包醫院，南投地檢署5日偵結，痛斥曾嫌等人造成被害人身心巨創，犯後卻毫無悔意、目無法紀，全案依重傷害等罪提起公訴，建請法院從重量刑。

檢方指出，酒商的友人因網路博弈債務糾紛，積欠綽號「扁鑽」、曾姓債主200萬元，酒商出面協調，曾男不滿柯男協調過程懷恨在心，找來蔡姓男子等7人及綽號「紅中」的男子密謀教訓酒商。

「紅中」暗中將GPS衛星定位追蹤器裝在柯男的保時捷轎車上，得知酒商回埔里途中，通知蔡嫌等人會合，5月6日凌晨4時許，曾嫌等人分乘2輛車，在埔里鎮信義路尾隨酒商座車，於西安路牛眠橋附近故意追撞酒商的車，酒商與吳姓友人下車察看慘遭圍毆，再持玩具槍將酒商強押上車。

酒商被載往福興溫泉區一處空地，曾嫌喝令他下跪，他遭兩嫌壓制身體下，遭曾嫌持長31公分、寬12公分的剁刀，連砍3刀剁下其右掌及左掌，酒商渾身是血，遭載往台中榮總埔里分院急診室前丟包後，迅速駕車逃離現場。

曾嫌供稱，他們犯案後開車前往台中市太平區一江橋附近，將酒商的2隻斷掌及玩具槍丟進溪流沖走了，至今仍未尋獲。

南投地檢署檢察官吳慧文指揮偵辦斷掌案，除曾嫌外，其他被告均矢口否認重傷害犯行，將責任全推給曾嫌1人，全案5日偵結，依妨害秘密、妨害自由、重傷害等罪將8人提起公訴。

吳慧文認為，曾嫌等8人只是因為賭債糾紛，共謀重傷害等犯行，以駭人手法砍斷被害人雙掌，且將剁下的雙掌棄置不明處所，斷絕被害人接回手掌的機會，造成被害人身體永久無法復原的重傷害及心靈巨創，事後否認犯行，毫無悔意、目無法紀，嚴重破壞社會安寧，惡性重大，建請法院從重量刑。