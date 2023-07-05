由文化大學教授柴昌維，縣議會秘書兼任佛光大學講師博士黃毓恒、允飛科技董事長吳東明及菇菌生技產業代表陳鵬宇共同執行。（宜蘭縣議會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

在宜蘭縣議長張勝德及前議長張建榮大力支持下，與縣政府合作推動各項智慧服務應用研究計畫。（宜蘭縣議會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

在宜蘭縣議長張勝德及前議長張建榮大力支持下，與縣政府合作推動各項智慧服務應用研究計畫。（宜蘭縣議會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

在宜蘭縣議長張勝德及前議長張建榮大力支持下，與縣政府合作推動各項智慧服務應用研究計畫，由產官學共同申請並執行國科會2021年貨櫃複合式高密度循環共生智能養殖系統之產學合作研究，在壯圍鄉建置該系統，執行近2年已完成初步成果，成效卓著。

此計畫由文化大學教授柴昌維，縣議會秘書兼任佛光大學講師博士黃毓恒、允飛科技董事長吳東明及菇菌生技產業代表陳鵬宇共同執行；分別在7大場域進行實驗研究，為安養院智能防災及復健輔具、老舊建築門禁升級、智能消防聯防系統、農業養殖業在地智能化、物聯網基礎創客教育等。

在貨櫃複合式高密度循環共生智能養殖系統的溫室LED照光、溫溼度感控感知系統、造霧系統、雲端電表（電壓、電流、功率）、數據回傳、連動設定、雲端排程、偵測器數據、系統QR code控制及LINE通報等物聯網培植實驗後，菌絲體正常生長，比正常條件下的菌絲體生長速度還要快。

陳鵬宇指出，透過此計畫可知貨櫃複合式高密度循環共生及物聯網智能養殖系統等調控，對冬菇的生長具顯著幫助，並加速菌絲生長速率，成功將冬菇移至平地高密度種植。

黃毓恒表示，執行至今已破了菌種生長世界紀錄，可看到溫室栽種70天的香菇，能有一般種植成長110天的效果，即將進入種植香菇相關除菌程序及設備第二階段；更重要的是，讓香菇可以平地高密度種植化，把高經濟農作物帶到平地，農業產業朝向精準農業邁進。

此計畫成果有效配合政府2050淨零排放入法，宣告台灣加入全球氣候行動的行列，落實智慧農業技術在產業提升以減少碳排放的目標；也可喚醒社會大眾對廢棄物回收再利用的注意力，藉由研究團隊在縣內從事循環種植、養殖監測系統設計開發，以提高效率，開啟對廢棄物回收再利用研究的風潮。