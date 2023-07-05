近期因有醫師違規開立苯巴比妥遭查處，引發家長憂心，食藥署今日則表示擬將巴比妥類複方藥物納管為第四級管制藥品。對此基層醫師、藥師則認為「矯枉過正」，如僅是為避免讓孩童誤吃巴比妥類藥物，應針對藥品適應症進行調整，未來如真的全面納管，恐會讓藥局、診所不願進貨。

診所名醫林應然表示，政府這次針對巴比妥、苯二氮平類藥物納管，看起來就是針對新北市的案件而做，說實在是有一點過度的舉動，畢竟若連含有巴比妥類成分的複方藥都禁，就不會有人會去買，很多醫師為怕麻煩寧願乾脆不用。

林應然說，巴比妥、苯二氮平類藥物未來如納管為第四級管制藥，衛生局就會不定期前來稽查診所領多少、用多少，而且依據法規只要差一顆就要開罰6萬元，光是這一點就會讓很多診所不願使用。

林應然指出，不只巴比妥、苯二氮平類的複方藥會用在成人，事實上還有很多止咳藥水含有鴉片丁、可待因，這些現在也都不被列為管制藥，如果真的要做應該全面盤點內含毒品成分的複方藥，全面列管為第四級管制，而非針對巴比妥、苯二氮平類藥物。

資深藥師沈采穎認為，巴比妥、苯二氮平類的複方藥目前共涵蓋呼吸道、腸胃道用藥，屬於臨床上可用於成人的藥品，如食藥署真的將其納為第四級管制，會使基層醫師不敢開藥，其實只要在適應症上限制12歲以下不得使用就能避免爭議。

沈采穎說，就連可拿去製造安非他命的麻黃素都沒有被列為管制藥，食藥署現在將巴比妥、苯二氮平類藥全面納管為第四級藥品，事實上有些矯枉過正，呼籲食藥署在政策上路前應與外部專家，以及基層醫師、藥師進行溝通。