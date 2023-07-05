美國WNBA女將克勞德(紅衣)。（美聯社資料照）

NBA退役球員「自由」坎特（Enes Kanter Freedom）本周把砲口轉向WNBA女籃球員，他不滿女將克勞德（Natasha Cloud）批評美國是「垃圾國家」。坎特稱讚在美國生活是非常幸福的，克勞德應該要知足，不然就請她去別的國家看看。再不然就是叫她去問問另一位女將葛萊娜（Brittney Griner），葛萊娜先前被俄國扣押，是美國政府出面把她換回來。

坎特在美國國慶日當周推文寫道：「你批評美國是垃圾？問問你的同事葛萊娜，美國怎麼是垃圾？當你球季結束時通知我一聲，我出錢幫你買機票，我們一起去中國、俄羅斯、伊朗、北韓、委內瑞拉、古巴、土耳其那些國家看看。別講什麼垃圾，我看你根本不敢批評他們的政府！你們會被關起來凌虐到死。我並不是說美國是完美的，但是相信我，你不想去看其他地方的。」坎特的回應和其他攻擊克勞德的言論差不多，主要是叫她「不爽就滾出美國」。

此事的起因是克勞德幾天前批評美國政府沒有善待黑人和同性戀，「我們的國家在很多方面都是垃圾，沒有運用公眾資源來幫助那些受壓迫的團體。」克勞德是女黑人同性戀，她呼籲所有黑皮膚、棕皮膚、LGBTQ+團結起來。她在白人家庭長大，坦承自己很幸運，但她不會停止為她的族群爭取權益。