環球網報導，汪文斌表示，鎵、鍺相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，實施出口管制是國際通行做法，歐盟成員國也對部分物項實施出口管制。中國對鎵、鍺相關物項實施出口管制，確保其用於合法用途，不針對任何特定國家。

另，官媒環球時報5日社論指出，中國限制上述兩種半導體關鍵金屬出口是一個警告，是用實際方式告訴美國及其盟友，他們限制中國採購更先進技術的措施是一次誤判，表明中國不會被動地被擠出全球晶片供應鏈。

社論稱，中國多年來以犧牲環境為代價開發自己的稀土資源來供應全球半導體行業。在這種情況下，中國為什麼不能做出必要的調整，在消耗有限的稀土資源來支持那些幫助美國主導的與中國「脫鉤」的國家時，採取更加謹慎的態度。中國沒有理由繼續耗盡自己的礦產資源，只換來自身技術發展受阻。

社論表示，管制措施並不意味中國將禁止這些金屬的出口，但如果這些產品涉及軍事用途或用於可能損害中國國家安全和利益的情況，當局將有權拒絕出口申請