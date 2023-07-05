美喆6月營收2.78億元、月增0.9％，攀近11個月單月營收新高。

旗下外銷代工客戶急單需求挹注，是帶動6月營收成長的主因之一；美喆表示，外銷代工業務訂單需求持續增溫，加上集團深化歐洲、北美市場LVT、SPC石塑地磚業務接單效益逐步展現，其中SPC石塑地磚銷售保持3個月月增力道。

預期第二季的營運可望「月月高」；綠河指出，綠河-KY指出，美國客戶經過一年的庫存調整後，如今已開始訂單回流。目前三個廠的產能利用率逐漸提升。預期，在通膨對歐美市場消費的衝擊降緩後，短急單已有增加，下半年美國的訂單應還會持續回流。

主要以美國市場為主的寶陞，受惠美國南方及東北地區保持穩健銷售表現，已讓5月營收表現創歷年同期次高。

寶陞指出，快速反映客戶需求、調整產品結構是寶陞的優勢。在美國市場通膨力道減弱下，將會掌握美國整體房市需求對於居家裝修消費意願，並即時掌握當地最新居家裝修市場流行趨勢，加上佛州營運據點於第二季正式投入營運行列，預期第三季的銷售量會有明顯成長。

預期全球建材市場會因通膨降緩而逐漸恢復需求，塗裝木皮地板廠科定（6655）也積極透過產品結構重組，以擴大市場。科定先前產品包括塗裝木皮板、手刮木地板、鋼刷實木門、家具等，已透過東南亞一線城市、全球一線富裕城市布局，以及開放美國代理商，來擴大市場。