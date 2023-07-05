桃園6月展開「靜桃計畫」，陳情檢舉件數減少13.1％、通報件數成長將近5倍，讓台中、台南都來桃園取經。（蔡依珍攝）

為防堵改裝車噪音擾民，桃園6月展開「靜桃計畫」，陳情檢舉件數減少13.1％、通報件數成長將近5倍，讓台中、台南都來桃園取經，市長張善政認為，數據代表民眾不滿噪音的情況有所改善，7至9月要擴大到區域聯防，由「基北北桃聯合稽查」取締，持續維護市民生活品質與環境安寧。

環保局長陳世偉指出，市府6月由環保局、警察局與經發局組成跨局處聯合稽查取締小組，共同執行「靜桃計畫」大執法，針對全市約50處車輛噪音陳情熱點路段區域及120家改裝車行加強列管稽查，祭出環警聯合稽查攔檢、聲音照相科技執法、檢舉移送通知到檢、改裝源頭查核輔導等4大管制措施，陳情檢舉件數由5月的434件降至6月的377件、下降約13.1％，移送通知到檢件數則從948件增加到4588件，成長將近5倍。

張善政說，「靜桃專案」的稽查工作非常辛苦，但做法與成效也受到各縣市的肯定，包括台中市、台南市皆曾前來桃園取經，而在「基北北桃環保交流合作平台」中，4市也達成共識，並向中央建議提案修法，且今年7至9月也將啟動「基北北桃聯合稽查」，進行區域聯防。

張善政指出，雖然桃園希望在自治條例上加強裁罰力道，但仍受限於母法，呼籲中央加速源頭修法，必須從改裝噪音車輛源頭管制，讓地方政府在執法上更全面，他也強調「靜桃專案」的目的並非裁罰，而是降低違規車輛噪音發生量。

陳世偉提到，副市長蘇俊賓已於今年6月8日代表市府於行政院院會中爭取修法加強改裝噪音車輛源頭管制及加重違規罰則；在6月28日「基北北桃環保交流合作平台」中，4市也達成「加重違規罰則，違規累犯加重處分」及「健全排氣管認證機制」的共識，並向中央建議修法。

陳世偉指出，改裝行為是「因」，妨害安寧是「果」，因此必須「源頭立法嚴管」加上「末端稽查重罰」，期盼交通部將排氣管列為不得任意變更設備、環保署增訂扣車處分、排氣管認證、噪音回檢機制，並加重罰則，從源頭控管，儘速檢討嚴修相關法規，透過中央修法嚴管及地方嚴格執法取締，共同遏阻違規車輛噪音，還靜於民。