印尼籍看護蒂雅2019年來台後，不滿照顧家庭不給她1天3餐，因此對照料的病患不滿，用鋼杯、量杯餵尿、水給他。導致病患肺炎送醫，先前蒂雅因傷害罪遭法院判1年2月，近日民事遭判賠35萬餘元。

張姓男子提告，蒂雅在2019年來台，2020年到他家擔任家庭看護工，負責照料腦出血性中風而臥病在床需要24小時看護的父親。後來發現蒂雅鼻胃管餵食方式不當，因此有糾正及要求蒂雅遵守正確方法。結果蒂雅居然用鋼杯裝水或以徒手、量杯將自己的尿液、水直接倒入父親的口腔內，導致父親多次嚴重嗆咳，導致父親發燒，疑似吸入食物造成肺炎。

原本家人還不知道原因，經調閱監視器後，才發現蒂雅將自己的尿直接餵食給父親，因此要求住院看護費、住院診療費5萬7000餘元以及精神撫慰金約500萬元。

蒂雅刑事庭時稱，沒有想要傷害病患，而病患就像他爺爺一樣，自己親生的爺爺也是這樣照顧他。蒂雅辯稱，不管是水、尿液，都是液體而不是食物，不會堆積在喉嚨，因此不會造成肺炎，她也自承餵了2、3個禮拜，病患都沒有發燒，可見肺炎與她無關。她也說，因為張男1家沒有提供1天3餐，才會把不滿情緒發在病患身上。

法院審理，認為病患住院與蒂雅所為有相當因果關係，因此住院、看護費用均有所據，至於精神撫慰部分，病患當時已經73歲，蒂雅明知道病患身體狀況虛弱，卻仍傷害病患，導致其住院治療。認為撫慰金以30萬元適當，總共須賠35萬7000餘元。