OKmart攜手淺草宿六打造「豚味噌飯糰」（左）、「鹽鮭飯糰」，標榜內餡增加50％。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

全家與金家ㄟ聯名推「大飯糰韓式烤牛肉」，入口可嘗到道地韓食辛香感，42元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

7-11「頌丹樂-泰式辣炒豬肉飯糰」豬肉吸附打拋醬，訴求香辣開胃，39元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富「嚴飯糰」口味豐富，其中珍選肉鬆款最熱銷，該系列售價28元起。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

據尼爾森市調統計，三角飯糰是去年超商鮮食消費量第一，比例占近4成，數量等同2萬1000座台北101。看好夏日清涼飯糰銷量攀升，加上異國料理聲量在旅遊熱潮加持下更旺，四大超商便集結日韓泰義四國滋味，讓舌尖暢享異國風情。

OKmart與米其林必比登推薦的東京飯糰名店「淺草宿六」合作，開賣兩款常駐的日式風情飯糰，標榜內餡都增量50％，顛覆超商用料空虛感，其中「豚味噌飯糰」運用濃郁赤味噌與日本清酒調製的醬料，並加入台灣肥瘦比1：9的豬絞肉，滋味豐富；「鹽鮭飯糰」要求鮭魚切片大小均一，抹鹽後蒸烤，扎實又飄散新鮮海味。淺草宿六料理長三浦洋介5日也親自示範製作飯糰，打趣說：「未來可能沒人想飛日本吃我的飯糰，因為大家都能在OK買到了。」

全家去年與南韓百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」的自創品牌金家ㄟ，共同推韓式大飯糰，去年度全系列賣出850萬顆，看好熱度便再推2款新口味，當中「大飯糰韓式烤牛肉」以韓式烤牛肉搭微辣紅色拌飯，辛香感十足，全系列售價42元，搭指定飲料只要59元。

7-11鮮食品牌「星級饗宴」則與米其林一星餐廳頌丹樂合作推「泰式辣炒豬肉飯糰」，選用泰國進口打拋醬，加上蠔油與辛香料特調，整體香辣開胃，標榜豬肉飽含醬汁，傳遞道地泰式風味。

萊爾富則聯手義式餐廳薄多義推「波隆那肉醬雙拼海苔飯捲」，標榜臘腸混搭德式香腸，雙享口感具有飽腹度，再搭配波隆那肉醬與海苔添層次；另「嚴飯糰」口味多元，售價28元起，珍選肉鬆口味最熱銷，不柴的鮪魚肉配上雞油及肉鬆，清爽滋味在夏季也好入口。