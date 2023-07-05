0624竹北瓦斯氣爆案，新竹瓦斯公司總經理邱世昌5日在縣議會臨時會提出專案報告，縣議員質疑未檢討真正事故原因，對新竹市換管率低的問題，邱世昌指主因是前新竹市長林智堅限制道路開挖，13日將拜會新竹市長高虹安，討論優先汰換早期的老舊管線。

邱世昌簡述氣爆發生到受災戶安置及賠償事宜，指初步研判事故原因為簡易整壓設備軸流閥異常，少數用戶燃氣管材及設置未依建築設計規則辦理。

縣議員吳旭智認為，瓦斯公司未說清楚整壓站為何異常？把問題導向住戶未依建築設置，未提出確實氣爆原因和預防措施，監察院從2014年就發現瓦斯公司對輸氣管延長及改善計畫未列汰換理由，從2019年到2021年連續4年，都提到編預算改善管線工程都沒完工，要求全面檢查。

邱世昌說，事故原因是簡易整壓站軸流閥故障，已由檢方偵查並請工研院調查，1964年成立瓦管處迄今輸配氣管線，戶內由用戶請水電商安裝，使用材料和施工細膩不同，在氣壓升高時導致被沖失漏氣，要用更好的用頭及遮斷設備。

邱世昌指新竹縣市管線有早期的塑膠管，今年度編列2億1630萬餘元，對通報維修漏氣頻繁愈高的地點優先汰換，配合縣市政府工程辦理汰換作業。

縣議員林禹佑指氣爆案發生後，新竹市的議員指新竹市換管率低，每年漏氣高達1億元，是否確實要說清楚，中正國小師生在氣爆案發生後才知，學校通學步道上有整壓站，認太危險要求遷移。

邱世昌指未能有效控制供氣差量率為10年前舊資料，近年氣差量已逐年下降，皆符合法規上限4％以內，大幅降低近8成損失，早期整壓站都設在公共設施用地，若有適當地點會辦理遷移。

新竹市瓦斯管線汰換率低，邱世昌指主要是前新竹市長林智堅限制道路開挖，導致汰換管線較低，將在13日拜會新竹市長高虹安討論，針對早期老舊管線優先汰換。