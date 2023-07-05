賈永婕表示很支持＃MeToo活動。（羅永銘攝）

陳建州（黑人）日前深陷性騷擾風波，身為黑人、范瑋琪夫妻的好友賈永婕今（5日）出席佐登妮絲龍血系列媒體體驗會，問及有關心黑人嗎？她坦言有透過共同朋友傳訊關心，「其實沒有得到什麼正式的回應」。是否相信黑人的清白，她則沒有多做回應。

賈永婕表示很支持＃MeToo活動，認同站出來的朋友很勇敢。由於2個女兒，一個將升大三、一個將升大一，她說會教女兒如何保護自己，「很基本的，晚上不要單獨行動，眼看四面耳聽八方，也不要傻傻走在街上聊天滑手機，要隨時應對。」

賈永婕也機會教育，認為很多女性因權力不平等而遭到性擾擾，她會跟孩子說不要讓人有機可趁，像是試鏡時，要穿比基尼、看身上有沒有疤痕，「這就是越線了，絕對不能答應。」

賈永婕近日帶2女兒小羽拍時尚雜誌，有想跟小S的女兒一較高下嗎？她說小S的3個女兒都很有才藝，但自己沒有栽培女兒這方面，對於女兒會不會出道，賈永婕直言：「我老大沒什麼興趣，老二順其自然。」

但她近日感受到2個女兒的青春無敵，笑說：「有感受到她們很可怕的威脅著我，我老公看她們的眼神，跟看老娘的眼神不一樣。」所以開始更注重保養，使用頂級的保養品，覺得這錢不能省。

聽到洪曉蕾在西班牙插管急救，賈永婕嚇到了，但因為對方遠在國外可能幫不上忙，表示洪曉蕾還年輕，希望她趕快度過難關。