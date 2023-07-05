台南、雲林登革熱疫情連環爆，桃園嚴陣以待，市長張善政提到，2015年台南爆發大規模登革熱疫情時，他以副閣揆身分任中央疫情指揮官，推動病媒蚊密度地圖、清點局處和國有財產數和軍方財產用地清消、落實局處分工和強化跨單位協調，這些經驗可作為強化桃園登革熱防治措施之參考，強調台灣本土登革熱疫情正在持續上升，所有局處一定不能掉以輕心，務必謹慎以對。

張善政說，2015年台南爆發大規模登革熱疫情時，他以行政院副院長身份擔任中央疫情指揮官，曾多次前往台南，與時任台南市長賴清德合作推動疫情防治工作，當時所獲得的三大處理經驗，可作為強化桃園登革熱防治措施之參考。

張善政說，第一、病媒蚊密度數據應配合地理資訊系統（GIS），讓案例能在地圖上清楚呈現，藉此正確掌握、並進行有效處理。而病媒蚊孳生的成長生態與繁衍區域面積成平方比，本土案例通常具有群聚效果，必須採橫向、縱向方式，將區域細分出4小區域，縮減其範圍，並在每個小範圍內加強噴藥工作，讓病媒蚊無法跨越邊界擴散，進而有效降低病媒蚊繁衍情形及群聚效應。

第二、登革熱防治需要跨局處合作，請各局處針對所轄財產用地，做好積水容器清消及環境衛生管理，例如教育局必須加強督導學校，尤其要盡快聯繫國有財產署及軍方，加強對無人使用的國有地、廢棄軍營的環境清消和衛生管理，避免滋生病媒蚊。

第三、請衛生局盡速完善登革熱傳染病防治相關應變計畫，落實局處分工，強化跨單位聯繫協調合作，共同提升防疫能量，並必須加強過去幾年曾發生本土案例之區域環境清消。

衛生局表示，截至7月4日統計，今年登革熱全國確診個案數境外有60例、本土181例，總計241例，桃園目前確診9例都是境外案例，尚未有本土案例。為因應南部本土登革熱疫情上升，市府衛生局除了與13區衛生所每周巡檢各里別，進行地毯式孳清及衛教外，也要求各局處針對轄管髒亂空屋空地、菜園、市場攤集場、果菜市場、公園綠地、工地、觀光景點等風險場域，加強清除孳生源及積水容器。

衛生局強調，登革熱是透過斑蚊傳播，沒有孳生源就沒有登革熱病媒蚊，因此不二法門便是落實「巡、倒、清、刷」4大處理原則。另市府已於112年6月14日公告「桃園市防止病媒蚊孳生，預防登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症之孳生源清除防疫措施」，一經查獲陽性容器，將依《傳染病防治法》第70條第1項第1款規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。