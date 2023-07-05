國民黨立委王鴻薇4日踢爆我國與立陶宛去年簽訂半導體合作備忘錄，其實是工研院「類無償」將我國珍貴半導體技術提供給立國，立國更獅子大開口要求補助金。王今再召開記者會，爆料國發會的「中東歐投資基金會」融資約3億台幣給立陶宛太陽能廠，但此間原物料進口主要來自中國大陸，而且過程還經過特別關照，才准許融資。而針對外交部的聲明反擊，王鴻薇則直批外交部始終問A答B，被揭穿抗中假象就見笑轉生氣。

王鴻薇今(5日)在臉書發文，針對自己今揭發我國融資立陶宛太陽能廠原料都來自中國大陸，外交部發新聞稿批她援引不明來源文件，刻意忽略台商受益的事實，她做出具體回應：「外交部根本無法否認我所述皆為事實！」她強調，外交部從4日開始對她的爆料就是「問A答B」，無法反駁她所述揭露的每項內容，只能用政治話術掩飾問題。「外交部說我援引不明來源文件，那麼外交部敢說文件內容非屬事實嗎？」

「外交部說忽略台商受益，事實是該台商公司原來根本註冊在中國大陸！」王鴻薇提到，根據國發會提供資料，該基金融資對象若是外國公司，必須與台灣公司有合作關係，但是根據她查證，該立陶宛太陽能廠合作對象，是賴姓供應商在中國大陸註冊的「苏州澳京光伏科技有限公司」，其實根本就不符合申請資格，但是為了把錢融資出來，賴姓供應商特地換成台灣當時才成立一年多的「世源索電子材料科技股份有限公司」。

「重點是立國太陽能廠的原物料是來自中國大陸！」王鴻薇直言，外交部指稱她所揭露的內容，與中共政府對台認知作戰如出一轍，目的在打擊我國外交成果與國家士氣。但她所揭露的內容都是事實。總統府和外交部不思檢討，只會千篇一律的扣紅帽子老梗。國發會中東歐基金融資的對象是主要向中國大陸採購原物料的公司，照民進黨長期邏輯，誰才是中共同路人？「我只是揭穿你們抗中的假象，外交部就見笑轉生氣了！」